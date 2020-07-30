Berfin, babasının silahıyla intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de Berfin A. (18), evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-07-30 16:02:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.