Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, PKK'lı teröristler tarafından Dargeçit ilçesindeki Kerboran kırsalında, asfalt yol üzerindeki menfeze el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi edinildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada menfezde el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2020-07-31 12:49:17



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