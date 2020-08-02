Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, MardinDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatip K. idaresindeki 47 AC 082 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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