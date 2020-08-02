Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) KORONAVİRÜS vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de, Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü. Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-08-02 14:35:34



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