Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

DHA

Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) KORONAVİRÜS vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı. 
Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de, Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü. Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi. 
 DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-08-02 14:35:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Midyat'ın katori taşı, artık fabrikada işleniyor
YEREL HABERLER Midyat'ın katori taşı, artık fabrikada işleniyor
Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Mardin Valisi Demirtaş’tan sınırdaki Mehmetçiğe bayram ziyareti
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş’tan sınırdaki Mehmetçiğe ...
Mardin'de köylülerden örnek davranış
YEREL HABERLER Mardin'de köylülerden örnek davranış
İşitme engelli 2 yaşındaki Emir hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor
YEREL HABERLER İşitme engelli 2 yaşındaki Emir hayata tutunmak için ...
Derik'te 85 yıldır aralıksız akan çeşme için restorasyon isteği
YEREL HABERLER Derik'te 85 yıldır aralıksız akan çeşme için ...
Vali Demirtaş, uygulama noktalarındaki polislerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, uygulama noktalarındaki polislerin ...
Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
YEREL HABERLER Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
Hainler bayramı kana bulayacaktı Mardin'de jandarma ekipleri yola tuzaklanan EYP'yi imha etti
YEREL HABERLER Hainler bayramı kana bulayacaktı Mardin'de jandarma ...
Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı
Mardin’de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı
YEREL HABERLER Mardin’de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X