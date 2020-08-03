Mardin'de 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, korona virüse yenik düştü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Muhammed Tur (20), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tur'un cenazesi ilçe mezarlığında korona virüs tedbirleri çerçevesinde defnedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.