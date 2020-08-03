Mardin'de 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, korona virüse yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Muhammed Tur (20), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tur'un cenazesi ilçe mezarlığında korona virüs tedbirleri çerçevesinde defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.