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Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce aldığı mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı Ağabeyi ile birlikte dükkanı işleten Büşra, hem tezgahın başına geçiyor hem de garsonluk yapıyor Son dönemlerde motorlu kuryelik de yapmaya başlayan Büşra, azmiyle tüm kadınlara örnek oluyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Büşra Egi, hem tantuni dükkanı işletiyor hem de kendi dükkanında müşterilerinin siparişlerini götürmek için motorlu kuryelik yapıyor.

Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce aldığı mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı Ağabeyi ile birlikte dükkanı işleten Büşra, hem tezgahın başına geçiyor hem de garsonluk yapıyor Son dönemlerde motorlu kuryelik de yapmaya başlayan Büşra, azmiyle tüm kadınlara örnek oluyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Büşra Egi, hem tantuni dükkanı işletiyor hem de kendi dükkanında müşterilerinin siparişlerini götürmek için motorlu kuryelik yapıyor.
Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce mikrokredi ile aldığı destekle ağabeyi Ömer Egi ile birlikti tantuni dükkanı açtı. Büşra çalışkanlığıyla dükkanın adeta eli ayağı oldu. Bazen tezgahın başına geçen Büşra müşterilerinin tantunisini yaparken, yeri geldiğinde garsonluk yapıyor. Bununla da yetinmeyen Büşra, genelde erkeklerin işi olan motorlu kuryelik işini de yapıyor. Kaskını takan Büşra Kızıltepe trafiğinde motoruyla müşterilerin paketlerini götürüyor.
Başarı hikayesini anlatan Büşra Egi, “Kızıltepe’de ağabeyimle beraber şube açtık. İşletmeciliğini ben yaptım. 9 yıldır mikrokredi ile çalışıyorum. Pandemi sürecinde bana desteklerini esirgemediler. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Yeri geldi usta eksikliği oldu tezgaha geçtim, garson eksikliği oldu garsonluk yaptım. Motorcu eksikliği vardı motora bindim kuryelik yaptım” dedi.

"Hiç umursamadan işimi yapmaya devam ediyorum"
Kadın kurye olarak kimseye aldırmadan işini yaptığını ifade eden Egi, "İnsanların bakışları çok farklı oluyor. Hiç umursamadan işimi yapmaya devam ediyorum. Söylentiler oluyor, kulak ardı ediyorum, umursamıyorum. Önemli olan ayakta durabilmek ve kendi işini yapabilmektir. Hiçbir şeye takmamak için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

"Kaskını takar paketini alır"
Kardeşi Büşra’ya daima destek olduğunu vurgulayan Ömer Egi, "Büşra usta olmadığı zaman tezgaha girer usta olur. Paketçi olmadığı zaman paketçi rahatsızlandığı zaman pakete çıkar, garsonluk yapar. Bulaşığa girer ortaya bakar, kasaya bakar. Telefonla gelen siparişte şu apartman, şu blok, şu daire hemen kaskını takar paketini alır, sipariş fişini alır teslim eder gelir" şeklinde konuştu.
Büşra’nın azmine hayran olduğunu belirten mikrokredi Kızıltepe şube yetkilisi Canan Özçelik de, "Büşra bizden yaklaşık 9 yıldır kredi almakta ve tantuni işi yapıyor. Büşra’nın azmi gerçekten de bizi çok heyecanlandırıyor. Yeri geliyor ustalık yapıyor, yeri geldiğinde bir bayan olarak motora binip kuryelik yapıyor. Bu azmi diğer bütün girişimci kadınlara örnek olur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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