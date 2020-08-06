Mardin'de korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ek korona virüs tedbirleri konulu genelge kapsamında Mardin'de geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgınının önüne geçebilmek ve bulaşma riskini önleyebilmek amacıyla Mardin'de cadde, sokak, iş yerleri, minibüs terminali, toplu taşıma araçları ve parklarda maske, sosyal mesafe ile hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekiplerince, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş kolu için alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenerek, temassız ateş ölçer ile vatandaşların ateşleri ölçüldü. Salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi. Denetimlerin sıkı bir şekilde aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Denetimlere Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.