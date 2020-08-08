Polis, taşlı sopalı kavgaya biber gazıyla müdahale etti

Selim KAYAMehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavga, dün akşam, Kızıltepe ilçe merkezinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İkilinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayıramayınca biber gazı sıktı.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER
2020-08-08 11:59:02
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