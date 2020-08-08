Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı Mardinli 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, ‘Benim de arabam olsun’ diyerek harçlıklarını biriktirmeye başladı Bir süre sonra hurda parçalar temin etmeye başlayan Muratoğlu, 5 vitesli benzinli üstü açık otomobil yaptı Muratoğlu, kendisini geliştirerek milli üretime katkı sunmayı hedefliyor

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Mardin'de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, ’Benim de arabam olsun’ deyip, harçlıklarını biriktirerek aldığı hurda parçalar ile 5 vitesli benzinli üstü açık otomobil yaptı.

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