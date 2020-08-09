Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrullah KARAKAŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya düzenlenecek operasyon nedeniyle, Mardin Valiliği'nce dün gece 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından başlatılan operasyonda Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-08-09 11:43:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.