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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Hüseyin Çam, ilik nakli bekleyen Emir için kan bağışında bulundu

İHA

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ağır kombine immün yetmezliği teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, için 'Emire ses ol' kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Kaymakam Hüseyin Çam, ilik nakli bekleyen Emir için kan bağışında bulundu

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ağır kombine immün yetmezliği teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, için 'Emire ses ol' kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.
Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki çocukları Emir’e ağır kombine immün yetmezliği ve inflamatuvar bağırsak hastalığı ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu. Ağızdan da beslenemeyen Emir'in iyileşmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Emir için 'Emire ses ol' kampanyası başlatıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay’ın mobil merkezine gelerek Emir için kan bağışında bulundu. Kan bağışına belediyenin kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Emir için Kızıltepe’de kan bağışı kampanyası 121314, Artuklu’da 171819 ve Midyat ilçesinde de 2021 Ağustos tarihlerinde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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