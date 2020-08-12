Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Ilıca Mahallesi Buğday Pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihan Karamanoğlu idaresindeki 01 FDY 26 plakalı Renault Sembol marka otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Karamanoğlu, 112 acil sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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