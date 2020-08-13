AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Bağış, korona virüse yakalandı

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AK Parti Mardin'in Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bağış, "Çok değerli dostlarım korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecinde olduğum için arayan arkadaşlar oluyor cevap veremiyorum. Çok berbat bir hastalık. Kendinize dikkat edin" ifadelerine yer verdi.

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