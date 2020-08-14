Mardin’de jandarmadan kenevir operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şahsın bahçesinde 150 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ziyaret Mahallesinde 2 şahsın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine M.O. ve A.O. isimli şahısların evlerine ve bahçelerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Cesur ve Sabuh ile yapılan aramada 15 kök kenevir bitkisi, ayrı ayrı paketlenmiş 150 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kenevir operasyonu sonucu M.O. ve A.O. isimli şahısların Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

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