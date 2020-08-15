Mardin Emir’e kök hücre bağışı için seferber oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ağır kombine immün yetmezliği teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın’a uygun kök hücrenin bulunması için başlatılan ‘Emir’e ses ol’ kampanyasına Kızıltepeliler büyük ilgi gösterdi.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki çocukları Emir’e ağır kombine immün yetmezliği ve inflamatuvar bağırsak hastalığı ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu. Ağızdan da beslenemeyen Emir'in iyileşmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Destek için ‘Emir’e ses ol’ kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay’ın mobil merkezine gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışına çok sayıda vatandaş da destek verdi. Bağışlanan kanlar incelendikten sonra uygun donör bulunursa Emir’e umut doğmuş olacak. Kampanyaya destek vermek için sırada bekleyen Mustafa Kılıç, "Burada hepimiz Emir için seferber olduk. Hepimizin çocuğu bu durumda olabilir. Herkes duyarlı olmalı. Gerektiğinde kök hücre bağışı ve kan bağışında bulunmalıyız. Hastamıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Dilber Çakır da herkesin Emir için seferber olduğunu belirterek Emir’in şifa bulması için dua ettiğini söyledi. Emir için Kızılay Artuklu’da 171819 ve Midyat ilçesinde de 2021 Ağustos tarihlerinde mobil merkezlerinde kan alacak.

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