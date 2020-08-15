Mardin’de 83 bin lirası çalındı, hırsızlığı gerçekleştiren yengesi çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydan gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. Polis ekipleri Y.E. isimli şahsa ait çalınan 83 bin 500 lirasının yengesi S.E. tarafından çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden S.E. paraları sakladığı yeri gösterdikten sonra gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Temmuz’da Y.E. isimli şahıs aracını 139 bin 500 TL karşılığında sattı. Parasını elden alan Y.E. 56 bin lirasını ağabeyine verdikten sonra geri kalan 83 bin 500 lirasını da annesinin ikametine bıraktı. 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında annesi, babası ve ağabeyi Covid19 teşhisi ile hastaneye yatırılan Y.E. 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 09.00 sıralarında ağabeyi A.E. adına kayıtlı araçla evden çıkarak 83 bin 500 TL nakit parayı poşet içerisinde yanına alıp Hastane Caddesi Diş Polikliniği önüne park ettiği aracın şoför koltuğunun altına koydu. Y.E. Kızıltepe Devlet Hastanesine gitti. Şahıs hastane çıkışı parasını koyduğu yerde bulamayınca büyük şok yaşadı.

Y.E. durumu Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Asayiş Büro Amirliği olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Şahsın ikamet adresinden itibaren gittiği yerlere kadar KGYS görüntüleri incelendi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinde müşteki şahsın aracı ikameti önünde bulunurken müştekinin kardeşi Ş.E.'nin eşi S.E. isimli şahsın otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit etti. Şüpheli S.E. polis ekiplerine hırsızlık olayını işlediğini itirafa ederek parayı ikametinin arka bahçe kısmında tuğlaların içine sakladığını söyledi. Ekipler, burada yapılan sayımda paranın 83 bin 500 TL olduğu tespit etti ve parayı müşteki Y.E.’ye teslim edip şüpheli S.E.'yi gözaltına aldı.

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