Mardin'de cinnet getiren bir kişi evini taradı: 1 ağır yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir baba, çocuklarının da içinde bulunduğu evini taradı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kayalar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Salih P. evini taradı. Bu sırada evde bulunan eşi S.P., kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.P., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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