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Nusaybin Kaymakamı Temizkan, Komando Taburunu ziyaret etti

İHA

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı Temizkan, Komando Taburunu ziyaret etti

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
Nusaybin Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen Temizkan, Jandarma Binbaşı Dr. Kahraman Gürbüz tarafından karşılandı. Karşılama mangasını selamlayan Temizkan, komutanlığın girişindeki ziyaret defterini imzaladı.
Temizkan daha sonra vatani görevini icra eden Mehmetçikle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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