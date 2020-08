Mardin'de korona virüse yönelik yeni tedbirler alındı

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yeni kısıtlamalar getirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından kısıtlama saati ve toplu taşıma araçlarını kullanma, il/ilçe semt pazarlarına giriş saatleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) nişan, kına, düğün, nikâh vb. toplu etkinliklere katılmalarına yönelik kısıtlama getirilmesine yönelik kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında 13.08.2020 tarih ve 2020 8D sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10.0020.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri' ile ilgili kararının '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.0019.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri' şeklinde revize edilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.0017.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş üstü vatandaşların ve 15 yaş altı çocukların (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) nişan, kına, düğün, nikâh vb. toplu etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına saat 17.00’den sonra girmelerinin yasaklanmasına, ilimiz genelinde yapılan muayenede Covid19 testi pozitif olup klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde ilgili kişi hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır. Belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların Valilik ile koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27’nci ve 72’inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

