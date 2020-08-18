İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

MARDİN, (DHA)TERÖR örgütü PKK'dan kaçıp, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan M.D., Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla ikna edilen M.D., terör örgütü saflarından kaçıp, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan M.D., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babasıyla buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada oğluna sarılan baba, "Yaşasın Türk ordusu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Mücahit YOLCU
2020-08-18 16:13:14
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.