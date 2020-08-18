3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

'İyi ki senin kızınım'

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda düşen 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3.kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine 112 ekiplerini tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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