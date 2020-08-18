Mardin'de 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda boğuldu

'İyi ki senin kızınım'

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Zeki Eksik'in 4 yaşındaki oğlu Abdullah Eksik, Yayla Mahallesi'nde sulama havuzuna düştü. Minik Abdullah, havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü nedeniyle inceleme başlatıldı.

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