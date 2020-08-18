Mardin'de 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda boğuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Zeki Eksik'in 4 yaşındaki oğlu Abdullah Eksik, Yayla Mahallesi'nde sulama havuzuna düştü. Minik Abdullah, havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümü nedeniyle inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.