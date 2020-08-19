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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Temizkan, pazarda maske ve mesafe denetimi yaptı

İHA

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Hınıs Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba Pazarında maske ve mesafe denetiminde bulundu.

Kaymakam Temizkan, pazarda maske ve mesafe denetimi yaptı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Hınıs Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba Pazarında maske ve mesafe denetiminde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlığımız için Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde uyguladığı denetimler kapsamında Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, beraberindeki kurum müdürleri, Emniyet Görevlileri ve Zabıtalarla Pazara geldi. Burada maske takan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Temizkan, pazarcı esnafı ve vatandaşların maske ile mesafeye dikkat etmesini istedi.
Meyve, sebze ve kuruyemiş tezgahlarını özellikle denetleyen Kaymakam Temizkan, vatandaşların ürünlere dokunmaması gerektiğini vurguladı. Tezgahtarın maskesiz, eldivensiz çalışmamasını bir kez daha hatırlatan Kaymakam Temizkan, tezgahların başında tek kullanımlık eldiven konulmasını istedi.
Pazarda alış veriş yapan vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kaymakam Temizkan, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti. Çarşamba Pazarından sonran ilçe merkezindeki denetimlere katılan Kaymakam Temizkan, Barış Parkı ve bazı kıraathanelerdeki denetimlerde bulundu.
Kaymakam Temizkan, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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