Japonya Büyükelçisinden Vali Demirtaş’a ziyaret

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş, tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Akio Miyajima, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Miyajima ile Vali Demirtaş bir süre görüştü. Gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin’in tarihi ve otantik dokusu ile kültürel yapısı hakkında konuğuyla bir süre sohbet etti.

Mardin’in hem kültür, hem de inanç turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu ifade ederek hayranlığını dile getiren Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Vali Demirtaş’ın misafirperverliği için teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükelçi Akio Miyajima’ya, Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı eşlik etti.

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