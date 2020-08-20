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İmkansızlıklar çözüm bulmaya itti, çobanlık yapan lise öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında çobanlık yapan 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, kendisi gibi hayvanları otlatanların enerji ihtiyacını gidermek için yöntem geliştirdi. Kaya, çevresinde bulduğu atık malzemeleri kullanarak rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

İmkansızlıklar çözüm bulmaya itti, çobanlık yapan lise öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında çobanlık yapan 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, kendisi gibi hayvanları otlatanların enerji ihtiyacını gidermek için yöntem geliştirdi. Kaya, çevresinde bulduğu atık malzemeleri kullanarak rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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