İmkansızlıklar çözüm bulmaya itti, çobanlık yapan lise öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında çobanlık yapan 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, kendisi gibi hayvanları otlatanların enerji ihtiyacını gidermek için yöntem geliştirdi. Kaya, çevresinde bulduğu atık malzemeleri kullanarak rüzgar enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

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