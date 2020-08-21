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Evlerinin bir bölümünü sokak hayvanlarına ayıran çift, mama desteği bekliyor

İHA

– Mardin'de yaşayan Kemal Gülay Vural çifti, evlerinin altında bulunan 2 odalı kilerde 30 sokak hayvanının bakımını gerçekleştiriyor. Sokakta buldukları kedileri sahiplenip bakımlarını üstlenen çift, hayvanseverlerden mama desteği bekliyor.

Evlerinin bir bölümünü sokak hayvanlarına ayıran çift, mama desteği bekliyor

– Mardin’de yaşayan Kemal Gülay Vural çifti, evlerinin altında bulunan 2 odalı kilerde 30 sokak hayvanının bakımını gerçekleştiriyor. Sokakta buldukları kedileri sahiplenip bakımlarını üstlenen çift, hayvanseverlerden mama desteği bekliyor.
Tarihi Mardin Kasaplar Çarşısı'nda yaşayan Kemal ve Gülay Vural çifti 18’i kedi olmak üzere 30 sokak hayvanının bakımını üstleniyor. Çalışarak elde ettikleri kazançlarının yarısını sokak hayvanları için harcayan Vural çifti, evlerinin alt bölümünde yer alan 2 odalı kileri ise sokak hayvanlarına ayırdı. Burada hayvanların bakımını gerçekleştiren çift, hayvanseverlerden sadece mama desteği bekliyor.

“Kazancımızın yarısını hayvanlar için harcıyoruz”
Kemal Vural, çalışarak elde ettikleri kazançlarının yarısını sokak hayvanları için harcadıklarını söyledi. Vural, “30 sokak hayvanının bakımını üstlenmiş durumdayız. Yaklaşık 2025 kedinin ölümüne şahit olduk, bu sebeple eski mahallemizden başka bir mahalleye taşındık. Mardin’de evlerin alt bölümleri kiler olarak kullanılıyor. Bizler de evimizin kiler kısmında sokak kedilerine bakıyoruz. Kış aylarında ise tek gözlü bir soba, ampul ısısı ve kıyafetlerimizi koyduğumuz kutularla hayvanların ısınma ihtiyacını karşılıyoruz. Mardin’de doğal toprak edinemediğimiz için tahta suntalarla oluşturduğumuz dikdörtgen kutunun içerisine kendi imkanlarımızla satın aldığımız salaş ile de tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayvan beslemenin ekonomik olarak zorlukları var. Çünkü bir iki kedinin ihtiyaçlarını karşılamanın hiçbir zahmeti olmaz. Ancak 18 kedinin ihtiyaçlarının karşılanması halinde bir takım zorluklar yaşıyoruz. Günlük 80 lira kazanıyorsak yarısını hayvanların ihtiyaçları için harcıyoruz” dedi.

“Sadece mama desteği bekliyoruz”
Sokak kedileri ve köpeklerinin beslenme şartlarını iyileştirmek için mama desteği istediklerini aktaran Vural, “Hayvanseverlerden sadece mama desteği bekliyoruz. Kedi veya köpek maması fark etmez. Çünkü hem kedilere hem de köpeklere bakıyoruz. Maddi olarak kimseden bir kuruş talep etmiyoruz. Bu sayede hayvanların daha rahat yaşayacaklarını ümit ediyorum. Çünkü biz insanlar onların yaşam alanlarını ellerinden aldık. Şimdi ancak sokağa bırakacağımız bir tabak yemek veya benzeri şeylerle doyup yaşamaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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