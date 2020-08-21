Vali Demirtaş okul inşaatlarını inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 20212022 eğitim öğretim yılı öncesinde kente kazandırılması planlanan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında, FRIT fonu bünyesinde KfW yürütücülüğü ile Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi çerçevesinde 20212022 eğitim öğretim yılı öncesinde Artuklu'ya bağlı Nur ve Savurkapı mahallelerinde inşa edilecek 24 derslik iki okul alanında incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer’den bilgi aldı.
Okulların inşa alanlarına giderek çalışmaların son durumları ile ilgili bilgiler alan Vali Demirtaş, okulların inşaat projelerinin eylül 2021'de bitirilmesini istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.