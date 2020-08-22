Mehmet Halis \u0130\u015e\/\u00d6MERL\u0130 (Mardin), (DHA)MARD\u0130N in \u00d6merli il\u00e7esinde Cemil Akdemir (42), ata mesle\u011fi demircilik sanat\u0131n\u0131n 7 nci ku\u015fak temsilcisi olarak k\u00f6r\u00fckte \u0131s\u0131t\u0131lan demiri i\u015fleyip mesle\u011fini ya\u015fat\u0131yor.\u00d6merli il\u00e7esinde ya\u015fayan Cemil Akdemir, 10 ya\u015f\u0131ndayken demirci ustas\u0131 babas\u0131nda mesle\u011fi \u00f6\u011frenmeye ba\u015flad\u0131. \u00d6merli il\u00e7esinde 1960 l\u0131 y\u0131llarda Avrupa ya g\u00f6\u00e7 etmeyen tek S\u00fcryani ailesi olan Akdemir ailesi, 7 ku\u015fakt\u0131r demircilik mesle\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Mesle\u011fin son ustas\u0131 Cemil Akdemir, teknolojiye direnip kaybolmaya y\u00fcz tutmu\u015f demircili\u011fin \u00d6merli deki tek temsilcisi olup, mesle\u011fini iki o\u011fluna \u00f6\u011fretmek istiyor. 40 metrekare d\u00fckkan\u0131nda atalar\u0131ndan miras kalan sanat\u0131 32 y\u0131ld\u0131r devam ettirerek eline ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7ekici b\u0131rakmadan demir d\u00f6ven Akdemir, k\u00f6m\u00fcr oca\u011f\u0131nda kor ate\u015fin \u00fczerinde koydu\u011fu demirler kazma, balta, k\u00fcrek, \u00e7apa, orak ve \u00e7eki\u00e7 gibi \u00e7e\u015fitli el ve tar\u0131m aletleri yap\u0131p, \u00fczerine ailelerinin simgesi olan armay\u0131 i\u015fliyor. Akdemir, yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnleri i\u015f yerinde sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kart\u0131p hem ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor hem de yok olmaya y\u00fcz tutmu\u015f mesle\u011fine can veriyor. EN \u00d6NEML\u0130 \u015eEY \u0130NSANIN KEND\u0130 TOPRA\u011eINDA YA\u015eAMASI K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 mesle\u011fini\u00a032 y\u0131ld\u0131r s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Akdemir, \u00d6merli deki tek S\u00fcryani aile, yani son S\u00fcryani aile biziz ve \u00d6merli den \u00e7ok memnunuz. \u0130\u015fimiz gere\u011fi olsun, insanl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan olsun, onlar bizleri seviyor, biz onlar\u0131 seviyoruz. Biz sanat\u0131m\u0131z\u0131 da sa\u011flaml\u0131k ve d\u00fcr\u00fcstl\u00fck \u00fczerine icra ettik. En \u00f6nemli fakt\u00f6r\u00fcm\u00fcz de dedelerimizden ve babalar\u0131m\u0131zdan \u00f6\u011frendi\u011fimiz \u015fey sa\u011flaml\u0131k. Nasihatle yapaca\u011f\u0131n\u0131z her meslek, al\u0131n terini d\u00f6kerek yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z her meslekte hay\u0131r vard\u0131r. Burada ya\u015fayan S\u00fcryaniler, Avrupa ya g\u00f6\u00e7 etti. Bizim burada kal\u0131\u015f sebebimiz ailemizin k\u00fclt\u00fcr\u00fc, miras\u0131n\u0131 elimizden geldi\u011fi kadar ya\u015fatabilmektir. Ben neden gitmedim, en \u00f6nemli \u015fey insan\u0131n kendi topra\u011f\u0131nda ya\u015famas\u0131 ve bu mesle\u011fini k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc devam ettirmesidir bana g\u00f6re dedi. MESLE\u011e\u0130 \u00d6\u011eRETMEK \u0130\u00c7\u0130N EL\u0130MDEN GELEN\u0130 YAPACA\u011eIM Babas\u0131n\u0131n yan\u0131ndan \u00e7\u0131rak olarak bu i\u015fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Akdemir, demircilik mesle\u011fini ya\u015fatmak i\u00e7in elinden geleni yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Akdemir, \u0130lkokulu bitirdikten sonra bu mesle\u011fe ba\u015flad\u0131m babam\u0131n yan\u0131nda \u00e7\u0131rak olarak. Bu meslek biz de 7 ku\u015fakt\u0131r devam ediyor. Son \u00fcyesi \u015fu an benim. \u00c7ocuklar\u0131ma da bu mesle\u011fi \u00f6\u011fretmek i\u00e7in elimden geleni yapaca\u011f\u0131m. Tabii ki \u00f6ncelikle e\u011fitimlerini almalar\u0131 gerekir. Y\u00fcce Rabbim g\u00fc\u00e7 ve kuvvet verdi\u011fi s\u00fcre i\u00e7in de bu mesle\u011fi devam ettirece\u011fiz ve ayn\u0131 itinayla ve g\u00fczellikle diye konu\u015ftu.\u00d6merli Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcsamettin Alt\u0131nda\u011f, Akdemir i i\u015f yerinde ziyaret etti. Burada Akdemir ile bir s\u00fcre mesle\u011fi \u00fczerine sohbet eden Ba\u015fkan Alt\u0131nda\u011f, daha sonra baltan\u0131n yap\u0131m a\u015famalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Alt\u0131nda\u011f, daha sonra k\u00f6m\u00fcr oca\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan demiri usta Akdemir ile birlikte d\u00f6verek \u015fekil verdi.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Mardin \/ \u00d6merli Mehmet Hali\u015f \u0130\u015e2020-08-22 08:50:30