Mardin Fosfat Spor'dan üç imza birden

Mardin Fosfat Spor 3 yeni oyuncu transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı lacivertli ekip Mardin Fosfat Spor 3 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak, yeni sezonda güçlü bir kadro kurup, bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Kırmızı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor'dan Oğuzhan Malcı, Keçiören Bağlum Spor'dan genç forvet oyuncusu Melih Kılıç ve savunma oyuncusu Beytullah Çamurlu ile anlaştı. Türkiye'nin her tarafında ki futbolcular ile görüştüğünü belirten Fosfat Spor Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, 90 dakika sahada koşan, savaşan, yüreğini ortaya koyan potansiyeli olan bir takım oluşturacağını söyledi. Uzunköprü, "Taraftarımızın içi rahat olsun, yanlış haberlere itibar etmeyin. Mardin'e yakışır ve ligde ses getirecek bir takım kuracağız" dedi.



"17 yıl sonra yuvaya döndüğüm için çok mutluyum"

17 yıl sonra tekrar takımın başına geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzunköprü, "Çok sevdiğim bir camiaya geldim. Mardin'i ve taraftarlarını çok seviyorum. Bana bu görevi layık gören Başkan Abdulkerim Ünere ve yönetime teşekkür ediyorum. Başkanımız çok zor bir pozisyonda sahip çıktı. Yönetimimiz ile birlikte transferlerimize başladık. Şuanda transfer ettiğimiz bir çok futbolcumuz var. Transfer ettiğimiz futbolculardan kurulu olacak takımımızın en iyi futbolu oynayacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. 17 yıl önce Mardin'e sıfırdan bir takım kurmuş isek ve o takım o dönem nasıl tarih yazmış ise şuan kuracağımız takım da güzel işler yapacaktır" diye konuştu.

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