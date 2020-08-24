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Hatalı banknotu, 150 bin TL'ye satıyor

DHA

Hatalı banknotu, 150 bin TL'ye satıyor


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
'50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER'
100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum."
DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-08-24 11:25:41

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