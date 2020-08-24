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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

54 yaşında seyyar dönme dolapla ailesini geçindiriyor

İHA

54 yaşında seyyar dönme dolapla ailesini geçindiriyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kazılan hendeklerden sonra ailesi ile birlikte kaçarak Kızıltepe’ye yerleşen 54 yaşındaki Tacettin Kaya, seyyar dönme dolapla hem çocukları sevindiriyor hem de ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.
2016 yılında hendek olayları yüzünden Nusaybin’den Kızıltepe’ye kaçan Tacettin Kaya, eşi ve 2 erkek çocuğuyla birlikte Sanayi Mahallesi 427. Sokak’ta derme çatma gibi bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Korona virüs yüzünden çocukları da çalışamayınca Tacettin Kaya kronik rahatsızlıklarına rağmen ailesine yalnız bakmak zorunda kaldı. 54 yaşında sokak sokak gezerek seyyar dönme dolapla hem çocukları sevindiriyor hem de evine ekmek getiriyor.

Hendek olaylarında evleri yıkıldı
4 sene evvel Nusaybin olayları yüzünden Kızıltepe’ye gelmek zorunda kaldıklarını belirten Tacettin Kaya, "4 kişiyiz hasta olmama rağmen bütün geçimimi dönme dolap üzerinde geçirmeye çalışıyorum. Buna rağmen yeterli olmuyor. 4 sene içerisinde büyük sıkıntılar yaşadık. Dönme dolap çok ağır bir alet. Onu gezdirmesi, onu çevirmesi ve çocuk derdini çekmesi bayağı stres yaşıyorum" dedi.

“Hayat şartları bayağı zorlaşmış”
Aldığı engelli maaşının kendisine yetmediğini ifade eden Kaya, geçinmenin çok zor olduğunu aktardı. Kaya, “Onun için hasta olmama rağmen gezmek zorunda kalıyorum. Ortalama olarak 300400 lira kazanıyorum. diye konuştu.

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