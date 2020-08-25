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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor

İHA

Mardin'in Savur ilçesinde Avrupa şampiyonu bayan kuaförü Hatice Özkan'ın doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokak görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Atık malzemelerden süs eşyası yapıp çeşitli bitkilerle güzelleştirdiği sokak, gelin ve damatların fotoğraf çekimi için gözde mekanı haline geldi.

Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor

Mardin’in Savur ilçesinde Avrupa şampiyonu bayan kuaförü Hatice Özkan’ın doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokak görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Atık malzemelerden süs eşyası yapıp çeşitli bitkilerle güzelleştirdiği sokak, gelin ve damatların fotoğraf çekimi için gözde mekanı haline geldi.
Arnavutluk'ta bu yıl şubat ayında düzenlenen Avrupa makyaj şampiyonasında birinci olan bayan kuaförü Hatice Özkan, doğadan topladığı bitkiler ve kola şişeleriyle iş yerinin bulunduğu sokağı süsledi. Özkan, süslediği sokakta sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak başına bıraktığı yemeklerle hayvanların beslenme ihtiyaçlarını da gideren Özkan, çevre halkının takdirini topladı. Özkan, kızı ile birlikte sokağın çehresini değiştirirken, güzelliği ile göz kamaştıran sokak özellikle evlilik planları yapan çiftlerin fotoğraf çekme mekanı haline de geldi.

"Sokağımızda sokak hayvanlarını unutmadık"
Avrupa şampiyonu bayan kuaförü Hatice Özkan, kızıyla beraber sokağı özenle süslediklerini söyledi. Süsledikleri sokakta sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Özkan, "Çiçekleri ve yeşilliği çok seven bir insanım. Sokağımızdan geçen insanların gözlerine hitap etmek istedik, dükkanı her sabah açtığımda çocukları çok sevdiğim için sokaktan geçen çocukların alabilmesi için mutlaka bir kase şekeri dükkan önüne bırakırım. Havanın sıcak olduğu ilçemizde sokağımızdan geçen canlıları da unutmuyorum, su içme yemek yeme imkanı olmayan hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere dükkanımın önüne bir kap yemek ile bir tas su ve mama bırakıyorum. Yetişkin ve yaşlı bireylerin bakıp da ferahlaması için çevreden topladığım doğa bitkileri dükkan önüne dizerek biraz olsun sokağa renk katmak istedim. Sokağımızdan geçen hiçbir hayvanın mağdur olmaması için kendi imkanımızla toprağın fazla olduğu ilçemizde saksıların yetmediği bitkileri atık halde bulunan kola ve su şişelerinin içine toprakla beraber doldurup duvarlara astık. Daha sonra da bitkileri yerleştirdiğimiz şişeleri boyayarak bir estetiklik kazandırmak istedik. İş stresini atmak üzere sokağa çıkıp kapının önünde bir çay ya da kahve yudumlamak bizleri çok rahatlatıyor. Öte yandan, müşterilerimizle beraber sokağımızda çay içmek bambaşka bir keyif veriyor" dedi.

"Saçını yaptığımız gelinler, burada fotoğraf çekiniyor"
İş yerlerine gelen gelinlerin yüz ve saç bakımlarını gerçekleştirdikten sonra sokakta fotoğraf çektirdiklerini aktaran Özkan, “Sokağımızdan geçen insanlar süslediğimiz duvarların önünde sürekli fotoğraf çekiniyorlar. Öte yandan saçını yaptığımız gelinlerimiz dış çekimden önce bu duvarın önünde poz verip, fotoğraf çektiriyorlar, bu durum bizleri gayet mutlu ediyor. Başta çocukların emek verdiğimiz bitkilere zarar vereceği yönünde tedirginlik yaşıyorduk, ancak tam tersi oldu. Çocuklar burayı benden daha çok sahiplendi. Mesela evden saksısını alıp, ’Abla bak sana çiçek getirdim’ diyen de oldu sokaktan geçen hayvanların zarar vermesini engellediğini söyleyerek ‘Abla bak hayvan yiyecekti, izin vermedim’ diyen de oldu. Çocukların tarafından hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta daha çok sevdiler. Bu bakımdan çok güzel tepki aldık. 10 gün boyunca tatile çıktım, burada değildim. Bitkileri her gün komşularımızdan biri suladı. Sokağımızdaki herkes sahiplendi. Bu durum da bizleri gayet sevindirdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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