Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve uluslararası alanda katıldığı kuaförlük ile saç ve tasarım yarışmasında kupa alan Yusuf Aydın, işsiz olan ve meslek öğrenmek isteyen 10 gence meslek öğretmek için kolları sıvadı. Aydın, bu 10 kişiye belgelerini alana kadar maddi ve manevi destek sağlayacağını söyledi.

Kızıltepe Ali Ertaş Caddesi üzerinde 15 metrekarelik bir dükkanda 15 yıla yakın kuaförlük yapan Yusuf Aydın, bununla yetinmeyip kendini geliştirdi. Saç tasarımı alanında eğitimler alan Aydın, kısa sürede Mardin'in tanınan kuaförleri arasında yerini aldı. Kuaför Aydın, Türkiye'de düzenlenen yarışmada ilk 30'a girerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansını elde etti. Aydın ekibiyle birlikte 1415 Nisan 2019'da 17 ülkenin katılımıyla Ukrayna'nın Kiew şehrinde düzenlenen dünya kuaförler yarışmasında en iyi saç ve tasarım alanında 3'üncülüğü elde etti. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2'ncilik olmak üzere 5 ayrı dalda Türkiye'ye kupaları getirmeyi başardı. Aydın şimdi de meslek öğrenmek isteyen gençler için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Aydın, meslek öğrenmek isteyen 10 gence kuaförlük eğitimleri verecek. Aydın, bu 10 kişiye belgelerini alana kadar maddi ve manevi destek sağlayacak.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Aydın, “Mardin halkına çok güzel projelerle hizmet edeceğim. Bu projemden ilki maddi imkanı olmayan ve kuaförlük mesleğini öğrenmek isteyen 10 gencimize ücretsiz eğitimler vereceğim. Belgelerini alana kadar onlara olan desteğim devam edecek. Sosyal sorumluluk kapsamında elimi taşın altına sokuyorum. Bu projemin başta Mardin’deki kendi meslektaşlarıma daha sonra Türkiye’deki meslektaşlarıma örnek olmasını istiyorum. Bu proje için herkesten destek bekliyorum” dedi.

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