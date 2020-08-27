Mardin'de düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı Gelinle damadın birinci ve ikinci dereceden akrabaları dışında 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklandı Kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına ve törenlerde oyun oynanmamasına karar verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı Gelinle damadın birinci ve ikinci dereceden akrabaları dışında 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklandı Kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına ve törenlerde oyun oynanmamasına karar verildi

İHA

Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı. Buna göre 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklanırken, kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına, oyun oynanmamasına ve törenlerde kapalı su dışında herhangi bir ikramın yapılmamasına karar verildi.

Mardin'de düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı Gelinle damadın birinci ve ikinci dereceden akrabaları dışında 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklandı Kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına ve törenlerde oyun oynanmamasına karar verildi

Mardin'de korona virüs ile mücadele kapsamında düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı. Buna göre 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklanırken, kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına, oyun oynanmamasına ve törenlerde kapalı su dışında herhangi bir ikramın yapılmamasına karar verildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandığı ve düğün nişan gibi etkinliklere yönelik yeni tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek, içecek servisi yapılmasının durdurulmasına, düğünlerde oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda Korona virüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere yapılacak her türlü yiyecekiçecek ikramının durdurulmasına ve belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğadan topladığı bitkilerle gelin buketi yaptı, siparişlere yetişemez duruma geldi
YEREL HABERLER Doğadan topladığı bitkilerle gelin buketi yaptı, ...
Nusaybin belediyesi, Covid-19 hastaları için plazma iletişim hattı kurdu
YEREL HABERLER Nusaybin belediyesi, Covid-19 hastaları için plazma ...
Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje
YEREL HABERLER Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje
Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor
YEREL HABERLER Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan ...
Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı
YEREL HABERLER Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı
MAÜ’den ücretsiz İngilizce ve Japonca kursları
YEREL HABERLER MAÜ’den ücretsiz İngilizce ve Japonca kursları
15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyor
YEREL HABERLER 15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X