Mardin'de, 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN'in Derik ilçesinde, 9 çeşidinin yetiştirildiği incirde hasada başlandı. Yıllardır yetiştirilen yerli incir, özel hazırlanan kutulara koyularak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Verimin istenilen seviyede olduğunu belirten üretici Vedat Başdaş, hasadı 05.30- 09.00 saatlerinde yaptıklarını söyledi.

Derik ilçesinde yetiştirilen, asmalı, sarı, dede, dağlık, kirli, sincari, siyah, mavi ve tef çeşitleriyle bilinen yerli incirde hasat zamanı başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğu söylenen incirlerin hasadına, üreticiler tarafından sabahın ilk ışıklarıyla başlanıyor. Ürünler daha sonra ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek, tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve yetiştirilmesi gelenek haline gelen yerli incir, özel olarak hazırlanan karton kutulara koyularak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye´deki birçok şehre gönderiliyor. İncirler, ilçenin çarşı merkezinde, dükkanların önünde kova veya kasalar içinde satılıyor.

İncir üreticilerinden Vedat Başdaş, bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. İnciri toplamak için 05.30 ile 09.00 saatleri arasında bahçede çalıştıklarını söyleyen Başdaş, bu yılki kilogram fiyatının 7 lira olduğun aktardı. Başdaş, "Topladığımız incirleri Kızıltepe, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul gibi birçok şehre gönderiyoruz. İncirimize talep var. Tamamen doğal olan incirimiz için herhangi bir ilaç kullanmıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-08-28 10:52:04



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