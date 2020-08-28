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Ersoy: Belediyelere vekil atanması terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir

DHA

Ersoy: Belediyelere vekil atanması terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelenin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Belediyelerimize başkan vekili atanması aslında terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'in Derik ilçesine geldi. Beraberindeki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ü ziyaret eden Ersoy, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede terörle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Ersoy, HDP'li belediyelere terör soruşturma nedeniyle yapılan görevlendirmelerin, terörle mücadelenin en önemli araçlarından olduğunu ifade etti. Ersoy, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ve her alanda yaptığı mücadele sayesinde artık bölücü terör örgütü bitti, bitecek noktaya geldi diyebiliyoruz. Bugün Kars´ta çok güzel bir haber aldık. Aralarında 2'si 'gri' 1'i 'turuncu' listede olan 5 teröristi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getirdiler. Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, asayişin berkemal olması, vatandaşlarımızın güven, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bu güzel coğrafyanın her köşesinde yaşayabilmeleri için kararlı mücadelemiz devam ediyor. Belediyelerimize belediye başkan vekili atanması aslında terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-08-28 18:33:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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