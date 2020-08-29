Mardin’in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

İHA

– Binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapıları ile turistlerin gözde mekanı haline gelen Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açıldı. Kenti ziyarete gelen turistlerin en çok aldığı eşyaların başında Mardin şalvarı ve yöresel kıyafetler geldi.

Mardin’in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

– Binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapıları ile turistlerin gözde mekanı haline gelen Mardin’in yöresel kıyafetleri dünyaya açıldı. Kenti ziyarete gelen turistlerin en çok aldığı eşyaların başında Mardin şalvarı ve yöresel kıyafetler geldi.
Farklı kültürlerin bir arada yaşaması, tarihi inanç merkezlerinin bulunması ve kendine özgü yapılarla turistlerin ziyaret etmek istediği illerin başında gelen Mardin, yöresel kıyafetlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Pandemi nedeni ile hedeflenen turist sayısına ulaşılmamasına rağmen kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yöresel kıyafet satan dükkanların yolunu tuttu. Burada en çok Mardin şalvarına ilgi gösteren turistler, aldıkları kıyafetleri kendi ülkelerinde giyerek kentin tanıtımına katkıda bulunuyor.

“Mardin’in yöresel kıyafetlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz”
Kentte yöresel kıyafet satan Tansaş Giyim Mağazası işletmecilerinden İrfan Kavan, Mardin’in yöresel kıyafetleri ile şalvarlarını başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Kavan, "Tansaş Giyim Mağazası olarak Mardin’de üzerinde yoğun bir şekilde özen gösterip, kendi imalatımız olan yöresel kıyafetleri kalitemize güvenerek hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmayı hedefliyoruz. Şirket bünyesinde kendi imalatımız olan kaliteli otantik elbise, yöresel kıyafet, şalvar ve yetişkin, genç ile çocuk kıyafetlerini uygun fiyatlarla müşterilerimizin hizmetine gönül rahatlığıyla sunmaktayız. Mardin’den ve dışarıdan gelen ziyaretçiler aldıkları yöresel kıyafetleri düğün, nişan gibi özel günlerinde giyiyorlar. Gelen turistler, aslında turist değil de misafir gözüyle baktığımız müşterilerimiz mağazamıza geldikleri zaman otantik ve yöresel kıyafetlerimizin yüzde 100 pamuk oluşu tercih sebebi oluyor. Bizler mağaza yetkilileri olarak imalatın sadece İstanbul, İzmir ve diğer büyük illerde olmayışını, atölyede çalışan personellerimizle gördük. Yoğun ilgi gören yöresel Mardin kıyafetlerini hem ulusal hem de uluslararası olmak üzere tanıtmayı hedeflemekteyiz. Sipariş vermek isteyen müşterilerimiz, online sitemiz veya Instagram sayfamız üzerinden siparişlerini etiket fiyatıyla kargo sorunu yaşamadan ve kapıda ödeme imkanı ile anlaşmalı olduğumuz tüm kargolar aracılığıyla diledikleri kıyafetleri satın alabilirler” diye konuştu.

“Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımızdır”
Şirket yetkilileri olarak müşteri memnuniyetine önem verdiklerini vurgulayan Kavan, “Tasarım ve modeli bize ait olan yöresel kıyafetleri, eski Mezopotamya dediğimiz eskilere dayanan modelleri ele alarak, kendimiz üzerine estetik dokunuşlar uygulayıp üretimini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz için en iyisini ve en güzel yöresel kıyafetleri imal edebilmek için yoğun bir şekilde emek vermekteyiz. Kalitesinden ödün vermediğimiz ürünleri, şirket yöneticileri olarak depolarımızda kalite kontrolünden geçirerek, kesinlikle şikayetlere meydan bırakmıyoruz. Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız, dikkat ettiğimiz hususlardır” şeklinde konuştu.
İnternette satışa sunulan elbiseler ile mağazada satılan elbiseler arasında hiçbir şekilde fiyat farkının olmadığını dile getiren Kavan, “Türkiye’de genellikle yerli ve yabancı müşteriler üzerinden fiyat farklılığı şikayetleri oluyor, bizler kesinlikle bu tür durumlara karşı olup, etiket fiyatı neyse ona göre satıyoruz. Mağazamızda hiçbir şekilde ayrım söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“Yöresel kıyafetler insana albenilik katıyor”
Tansaş Giyim Mağazası’ndan memnun olduğunu dile getiren müşterilerden Mervan Begeç, yöresel kıyafetlerin insana albenilik kattığını belirterek, ”Ailecek bu kıyafetlerden giydiklerini söyledi. Ürünlerinden çok memnunuz. Küçüklükten beri buradan giyiniyor ve onlardan memnunuz. Yöresel kıyafetleri çok güzel, kendi dikimleri olan yöresel kıyafetler insana albenilik katıyor” dedi.
Müşterilerden Meryem İrmak ise ”Mardin’de yöresel kıyafetler genellikle düğün, kına ve nişan gibi eğlencelerde giyiliyor, ben de bir tane fistan buradan alacağım” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin’de incelemelerde ...
Ersoy: Belediyelere vekil atanması terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir
YEREL HABERLER Ersoy: Belediyelere vekil atanması terörle ...
Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
Mardin’de turizmciler eylül ayından umutlu
YEREL HABERLER Mardin’de turizmciler eylül ayından umutlu
Mardin'de, 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı
YEREL HABERLER Mardin'de, 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı
Mardin’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mardin’de uyuşturucu operasyonu
Otobüsün klima motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otobüsün klima motoruna sıkışan kediyi itfaiye ...
Mardin OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'de düğünlerle ilgili yeni tedbirler alındı Gelinle damadın birinci ve ikinci dereceden akrabaları dışında 65 yaş ve üstü ile 15 yaş ve altı vatandaşların düğünlere katılması yasaklandı Kentte düğünlerin 1 saat içinde tamamlanmasına ve törenlerde oyun oynanmamasına karar verildi
YEREL HABERLER Mardin'de düğünlerle ilgili yeni tedbirler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X