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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin’de incelemelerde bulundu

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin’de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere Mardin’in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını yerinde incelemek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile birlikte geldiği Nusaybin’de, belediye binası önünde Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Belediye binası girişinde şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, görevlendirme yapılan belediye tarafından sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar üzerinde toplantı gerçekleştirerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan’dan bilgi aldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Temizkan, ziyaret anısına Bakan Yardımcısı Ersoy’a UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde yer alan Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesinin yer aldığı Nusaybin Kültür ve İnanç Parkı tablosu hediye etti. Belediye ziyaretinin ardından Kültür ve İnanç Parkı’nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler, tarihi Zeynel Abidin Camisinde Belediye tarafından düzenlenen Aşure programına katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Nusaybin Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışını yapan Bakan Yardımcısı Ersoy ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, “Bu mücadelemizin bir parçası da bir tarafta devletimiz kararlı bir şekilde bölgemizde kan dökülmesin, kan, gözyaşı akmasın, annelerimiz ağlamasın, küçücük çocuklarımız kaldırılmasın, dağlara götürmesin diye mücadele ederken öbür tarafta devletin verdiği imkanları, devletin bu gayretleri karşısında mücadele etme arzusunda olan, terör örgütlerine aktarmaya çalışan belediyelere de bu fırsatı vermedik. Bu amaçla bütün ısrarlarımıza, bütün uyarılarımıza ve iyi niyetli çağrılarımıza rağmen terörle arasına mesafe koymayan, terörle işbirliğine devam eden, onları desteklemeye devam eden belediye başkanlarını görevden alarak yerine belediye başkan vekilleri görevlendirme uygulamasını bu dönemde de devam ettirdik. Nusaybin'de bu ilçelerimizden biri. Bugün belediyemizi ziyaret ederek hem bugüne kadar belediye başkan vekillerimizin yaptığı hizmetleri yerinde görmek hem arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunmak hem devletimizin bölgemizin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler ile ilgili istişarelerde bulunmak, kaymakam ve belediye başkan vekilimizin talep ve isteklerini dinlemek amacıyla geldik. İnşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve bundan sonra terörle mücadeledeki kararlı duruşumuzla Nusaybin'i çok kısa bir sürede eski günlerine kavuşturacağız. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı 2 milyar lirayı bulan yatırımlar olmak üzere devletimizin bundan sonra Nusaybin'de hemşerilerimizin her türlü ihtiyacını, elinden gelen her türlü yardımı, desteği, katkıyı sunacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. İnşallah valimiz önderliğinde bir tarafta yöneticilerimiz, belediye başkan vekillerimiz, kaymakamlarımız, öbür tarafta siyasetimiz diğer tarafta bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte huzurun ve güvenliği kalıcı olması için bir daha hiçbir şekilde acının yaşanmaması için çocuklarımızın, annelerimizin ağlamaması için bundan sonra da gözümüzle, elinizde Nusaybin üzerinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’un ziyaretinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz ve Nusaybin’deki STK temsilcileri yer aldı.

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