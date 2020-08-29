Mardin'de tır şarampole uçtu:1 yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Atlı Mahallesi Gündoğdu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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