Turist yoğunluğu, Mardin esnafının yüzünü güldürdü



Selim KAYA/MARDİN, (DHA) GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden Mardin'de, son 2 haftada turist yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, bu yılın ilk 8 ayında pandemiye rağmen 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Koronavirüs salgını, tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Türkiye'de kapalı olan turistik yerler, normalleşme süreciyle koronavirüse karşı önlemler alınarak tekrar hizmete açıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı haline gelen kenti Mardin'de de esnafın yüzü, son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle tekrar gülmeye başladı. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, salgına rağmen bu yılın ilk 8 ayında 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

'BURASI ÇOK UCUZ'

ABD'den gelen Yolanda Krietemeier, Mardin'in çok güzel kent olduğunu dile getirerek, "Bu benim ilk gelişim. 3 günüm var. Daha çok değişik yerler görmek istiyorum. Ben İstanbul'dan geldim. 3 gün burada kalacağım ve İstanbul´a döneceğim sonra ABD'ye döneceğim. İstanbul'u, Türkiye'yi seviyorum, Mardin'i seviyorum. İnsanları seviyorum. Yemekleri çok güzel. Güzel alışveriş yaptım. Burası çok ucuz" dedi.

30 yıldır Hollanda'da yaşayan ve Mardin'i görmeye gelen Mahmut Dalaz ise "Türkiye'ye gelip de Mardin'e gelmezsek olmuyor. Mardin çok güzel bir yer. Görmeyen vatandaşlar, gelip görsünler. Anlatmakla olmuyor. Mardin'in yemekleri çok şahane. Çok güzel bir tadı vardır. Buranın çok da güzel bir havası var. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'PANDEMİYE RAĞMEN İŞLER İYİ'

Turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren organik sabun üreticisi Gülnaz Sultan Başaran, "Son 2 haftadır işler pandemi olmasına rağmen bayağı iyi. Sabunlarımız zaten meşhur. Millet Mardin'e hayranlıkla bakıyor, merak ediyor. Taşları, kaleleri, Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi gibi yapıları meşhur" dedi.

Kuyumcu Can Özberg, pandemiden etkilendiklerini aktararak, "Dükkanlarımız aylarca kapalı kaldı. Fakat yeni normalleşme sürecinden sonra millet buraya akın etmeye başladı. Son 2 haftadır turizm patlaması oldu. Biz bundan olumlu etkilendik. Mardin'de gezilecek çok fazla yer var. Deyrulzafaran Manastırı, kiliseler, camiler, çok güzel yerler var. Bu hareketlilik bizim de hoşumuza gidiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-08-31 09:38:00



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