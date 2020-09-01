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Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu

İHA

Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım8 Savur operasyonları kapsamında kırsalda terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken 7 ilçede terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu yapıldı, operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince milis ve işbirlikçilerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan, PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı tespit edilen Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde ikamet eden 24 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 şahıs gözaltına alınırken evlerde ele geçen dijital materyallere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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