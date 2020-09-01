Midyat’ta tarihi dokunun korunmasına DİKA desteği

Mardin’in Midyat İlçe Belediyesinin, Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteğiyle hayata geçirildi.

DİKA'nın 2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Midyat Belediyesi tarafından ajansa sunulan Midyat Tarihi Çarşılarının Canlandırılması Projesi tamamlandı. Toplam bütçesi 2 milyon 477 bin lira olan proje, DİKA tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 1 milyon 780 bin lira hibe sunuldu. Midyat’ın sahip olduğu tarihi ve turistik değerlerini koruyarak geleceğe taşımak amacıyla eski çarşıların bulunduğu dükkanların, evlerin kültürel ve tarihi dokularının korunması için cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk yazılı bilgilerin milattan önce 13. yüzyıla kadar uzandığı Midyat ilçesinin bölge ve ülke açısından çok kıymetli kültürel ve tarihi değerlere sahip olduğunu söyledi. Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden olan yukarı Mezopotamya da bulunan Midyat’ın, tarih boyunca Sümerler, Asurlular, Urartular, Makedonyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok uygarlığın egemenliğine sahne olduğunu aktaran Alanlı, bu kadar köklü bir geçmişe sahip olan Midyat’ta turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak olan projeye destek olmanın, DİKA açısından çok değerli olduğunu belirtti.

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