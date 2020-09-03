Mahallede çaycılık yapan Mardinli genç, kendini geliştirerek film yönetmenliği yapıyor

Bir zamanlar mahallede çaycılık yapan 28 yaşındaki Mardinli genç, amatör bir kamera ile hayalinin peşinden koştuğu yolda şimdilerde ise film ve klip yönetmenliği yapıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen evli ve üç çocuk sahibi 28 yaşındaki Mardinli genç film yönetmeni İbrahim Çelik, küçük yaşlarda mahallede çaycılık yaptığı sırada edindiği amatör bir kamera ile öğrendiği bilgileri pratik hale getirdi. İlkokul mezunu Çelik, daha sonra ağabeyinin açmış olduğu fotoğraf dükkanında hayallerini bir adım öne taşıdı. Ağabeyinin fotoğraf dükkanında yer alan küçük stüdyoda çektiği videolarla bilgisayarda kurgulayarak başladığı eğitim serüveninde internet üzerinde araştırma yapıp, okuduğu akademik kitaplarla bilgi dağarcığını genişleterek 18 yaşında ilk film projesini çekti. 14 yıl boyunca öğrenmeye ara vermeyen genç yönetmen, yurt içi ve yurt dışında fotoğrafçılara fotoğraf ve video üzerine eğitim verdi. Yaptığı başarılı film ve kliplerle adından söz ettiren yönetmen Çelik, birçok sanatçının şarkı klibini çekti. Film ve sinema üzerine hiçbir okul okumayıp, araştırarak başarılı çalışmalara imza atan Mardinli Film Yönetmeni İbrahim Çelik, iletişim fakültesi mezunlarına staj imkanı sağlarken, film ve fotoğrafçılığa ilgi duyan kişilere eğitim veriyor.

Film ve klip yönetmeni İbrahim Çelik, tamamen araştırma üzerine kendisini geliştirdiğini söyledi. Çelik, ”Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim. Önceleri çaycılık yapıyordum, daha sonra ağabeyimin açtığı küçük bir fotoğraf stüdyosunda hayalime ulaşmaya devam ettim. Sinemaya olan aşkım ağabeyimin açtığı küçük fotoğraf stüdyosunda başladı. Zaman zaman sinema filmlerinde görüntü yönetmenliği ve kurgu operatörlüğü alanlarında görevler üstlendim. Bu gelişmeler sonucu farklı illerde, Türkiye ve yurt dışında video üzerine yüzlerce kişiye eğitimler verdim. Şu anda Mardin’de kendi ofisimde zaman zaman birçok stajyere elimden geldiğince bilgiler paylaşıyorum. Zaman zaman fotoğraf ve video üzerine meraklı olan öğrencilere eğitimler veriyorum aynı zamanda birçok ilde de projeler yürütüyorum. Ben hem araştırıp hem de kendimi geliştirmek adına zaman zaman test çekimleri yapıyordum. Bu şekilde hem araştırıp hem çekerek ve deneme yanılma yoluyla kendimi geliştirdim. Fotoğraf ve video üzerine tamamen araştırarak pratiklik kazandım ve halen de araştırıyorum. Bu işim okulunu okumadım, tamamen alaylı bir şekilde sektörde çalışmaları gerçekleştiriyorum. Fotoğrafçılık ve video üzerine gelişme kazanmak için her şeyden önce sevmek ve hırslı olmak lazım” dedi.

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