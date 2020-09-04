Seramikten eşek bibloları üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seramikten eşek bibloları üretiyor

DHA

Seramikten eşek bibloları üretiyor


Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de heykeltıraş Hamdullah Aydoğan (42), açtığı sanat atölyesinde seramik ve heykelcilik sanatını birleştirdi. Aydoğan, tarihi kentin sokaklarında belediye personeli tarafından temizlik işlerinde kullanılan, sigortalı eşeklerinin biblolarını üretiyor. Her bir biblo için 2 gününü harcayan Aydoğan, 250 liradan sattığı ürünleri için kurs açmak istiyor.
Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan Hamdullah Aydoğan, hayalini kurduğu seramik sanatını ve mesleği heykeltıraşlığı birleştirerek sanat atölyesi kurdu. Aydoğan, kurduğu atölyede Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik personeli tarafından kullanılan ve belediyenin sigortalı eşeklerinin biblolarını üretmeye başladı. Ürettiği biblolar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gösteriliyor. Yoğun bir emekle ürettiği ve 250 liradan sataşa sunduğu bir bibloyu 2 günde hazırladığını anlatan Aydoğan, eşeğin yanı sıra sincap, yaban keçisi ve geyik gibi çeşitli figürler de ürettiğini anlattı.
Koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açacağını anlatan Aydoğan, "Uzmanlık alanım heykeltıraş. Fakat seramik her zaman yapmayı istediğim bir alandı. Tabii ki seramik ile heykel birbirinden uzak alanlar değil. Burada yaptığım seramiğe heykelin de katkısıyla eklemeler yapmak oldu. Seramiğin oluşumunu sağlamanın birçok yöntemi vardır. Aslında iki farklı yöntem kullanıyoruz. Bir noktaya kadar kalıp bize bir ürün veriyor. Ben yaşken bunun üzerine eklemeler yapıyorum. Yapmayı düşündüğüm artık hayvan hangisiyse o forumda eklemeler yapıyorum. Bu çalışmamızda Mardin'in tarihi sokaklarında temizlik amacıyla kullanılan eşekleri yaptım. Bu Mardin eşeklerin şöyle bir hikayesi var. Mardin'in yapısından kaynaklı sokaklarının dar olduğunu herkes bilir. O yüzden Mardin sokaklarında bütün çöplerin taşınması işlemi eşekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Eşeklerin aslında belediyece sigortalı ve maaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyada tek sigortalı ve maaşlı hayvanı Mardin eşeğidir. Amacım, pandeminin sona ermesinin ardından bu mesleği yaşatmak için kurs açmaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-09-04 09:50:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Kızıltepe’de aşure kazanları sağlık çalışanları için kaynadı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de aşure kazanları sağlık çalışanları için ...
Salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı
YEREL HABERLER Salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı
Mahallede çaycılık yapan Mardinli genç, kendini geliştirerek film yönetmenliği yapıyor
YEREL HABERLER Mahallede çaycılık yapan Mardinli genç, kendini ...
1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler
YEREL HABERLER 1600 yıllık 'Gola' mozaiklerini tahrip ettiler
Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor
Evi yanan aileye Mardin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Evi yanan aileye Mardin Büyükşehir Belediyesi sahip ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların ...
Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Hatice Özkan, kendisinin hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Dükkanının bir bölümünde gelinlerin anılarını yazdığı kağıtları toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Gelinlerin anılarını iş yerinde ...
'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıkan şahıstan 8 yıldır haber alınamıyor Mardinli Aydın Ekinci, 2012'de Ankara'da sebze toplayıcılığı yaptığı sırada festivale gideceğini belirterek ailesinin yanından ayrıldı Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan Ekinci, daha sonra akrabalarını arayarak, Ankara'da bir evde zorla tutulduğunu söyledi 8 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirten yakınları, Ekinci'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER 'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıkan şahıstan 8 ...
Bürosunu öğrencilere açan muhtar, ücretsiz fotokopi hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Bürosunu öğrencilere açan muhtar, ücretsiz fotokopi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X