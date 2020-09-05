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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı

İHA

Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı

Mardin'de alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ailelerin de karışmasıyla tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ederek ayırdığı kavgada yaralananlar ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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