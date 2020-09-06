Çoban Celal, eşeğinden ayrılmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoban Celal, eşeğinden ayrılmayacak

DHA

Çoban Celal, eşeğinden ayrılmayacak


Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Celal Dinler´in, 700 liraya anlaşarak 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeği, kalan 5 taksiti ödeyemediği için elinden alınacağına ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yapılan haberin ardından Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile çok sayıda hayırsever harekete geçti. Dinler ailesinin yaşadığı kırsal Gürmeşe Mahallesi'ne giden Kaymakam Çam, eşeğin kalan taksitlerinin ödeneceğini belirtti. Çam, Celal Dinler'in 12 yaşındaki kızı Seher'in sakatlığından dolayı okula gidemediğini öğrenince tedavi edilmesi için de yetkililere talimatta bulundu.
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Gürmeşe Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Celal Dinler, geçimini çobanlık yaparak sağlıyor. Gündelik çobanlık yapan Dinler, kendisine yardımcı olması için bir eşek satın aldı. 700 TL karşılığında 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeğe 'Öksüz' ismini verdi. 2 ay taksit ödedikten sonra Dinler, 3'üncü taksiti çalışamadığı için ödeyemedi. Taksiti ödeyemediği için eşeğinin elinden alınacağını duyuran Dinler için çok sayıda hayırsever ve Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, harekete geçti.
KAYMAKAM MÜJDELİ HABERİ VERMEK İÇİN AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Çoban Celal'ın yaşadığı Gürmeşe Mahallesi'ne gelen Kaymakam Çam, eşeğinin kalan taksitinin ödeneceğini söyledi. Ziyarette Kaymakam Çam, Dinler'in 12 yaşındaki kızı Seher'in bacağındaki sakatlıktan dolayı okula gidemediğini öğrenince, yetkililere Seher'in tedavisi edilmesini için çalışmalar başlatılmasının talimatında bulundu. Dinler'in diğer çocuklarının da eğitime kazandırılması için gereken her şeyin yapılacağını söyleyen Kaymakam Çam, Dinler ailesinin evindeki eşyalarının da yenileneceğini bildirdi.
'DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER EDECEĞİZ'
Ziyarette konuşan Kaymakam Çam, Dinler ailesi için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, "Haberleri izledikten sonra Celal Dinler´in misafiri olduk. Öksüzünün elinden alınmaması için gerekli çalışmayı yaptık. Celal Dinler'in çocuklarına eğitim desteği vereceğiz. İnşallah Seher kızımızı hem tedavi noktasında hem eğitim noktasında ve diğer kardeşlerine eğitimde yardımda bulunacağız. Devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Aynı zamanda ailemizin yaşamış olduğu evde her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve devletin gücünü, şefkatini, sosyal devlet olgusunu vatandaşlarımıza ve bölgemize gösterebilmekti her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman ihtiyaçlarının giderilebilmesi için onların daha çok kaliteli bir hayata tutunabilmesi için her zaman varız. Bundan sonraki süreçte de her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız"
Çoban Celal Dinler de Kaymakam Çam'a verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Ali DİNLER
2020-09-06 08:43:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı
MAÜ BESYO özel yetenek sınavını başarı ile tamamladı
YEREL HABERLER MAÜ BESYO özel yetenek sınavını başarı ile tamamladı
Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini istiyor
YEREL HABERLER Kızıltepeliler Zergan Deresinin temizlenmesini ...
Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak
YEREL HABERLER Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak
İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu / ...
Şırnak'ta teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluştu Teslim olan teröristin annesi: "Diyarbakır'daki annelere selam olsun"
YEREL HABERLER Şırnak'ta teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle ...
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Seramikten eşek bibloları üretiyor
YEREL HABERLER Seramikten eşek bibloları üretiyor
Kızıltepe’de aşure kazanları sağlık çalışanları için kaynadı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de aşure kazanları sağlık çalışanları için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X