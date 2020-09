Çoban Celal, eşeğinden ayrılmayacak

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Celal Dinler´in, 700 liraya anlaşarak 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeği, kalan 5 taksiti ödeyemediği için elinden alınacağına ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yapılan haberin ardından Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile çok sayıda hayırsever harekete geçti. Dinler ailesinin yaşadığı kırsal Gürmeşe Mahallesi'ne giden Kaymakam Çam, eşeğin kalan taksitlerinin ödeneceğini belirtti. Çam, Celal Dinler'in 12 yaşındaki kızı Seher'in sakatlığından dolayı okula gidemediğini öğrenince tedavi edilmesi için de yetkililere talimatta bulundu.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Gürmeşe Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Celal Dinler, geçimini çobanlık yaparak sağlıyor. Gündelik çobanlık yapan Dinler, kendisine yardımcı olması için bir eşek satın aldı. 700 TL karşılığında 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeğe 'Öksüz' ismini verdi. 2 ay taksit ödedikten sonra Dinler, 3'üncü taksiti çalışamadığı için ödeyemedi. Taksiti ödeyemediği için eşeğinin elinden alınacağını duyuran Dinler için çok sayıda hayırsever ve Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, harekete geçti.

KAYMAKAM MÜJDELİ HABERİ VERMEK İÇİN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Çoban Celal'ın yaşadığı Gürmeşe Mahallesi'ne gelen Kaymakam Çam, eşeğinin kalan taksitinin ödeneceğini söyledi. Ziyarette Kaymakam Çam, Dinler'in 12 yaşındaki kızı Seher'in bacağındaki sakatlıktan dolayı okula gidemediğini öğrenince, yetkililere Seher'in tedavisi edilmesini için çalışmalar başlatılmasının talimatında bulundu. Dinler'in diğer çocuklarının da eğitime kazandırılması için gereken her şeyin yapılacağını söyleyen Kaymakam Çam, Dinler ailesinin evindeki eşyalarının da yenileneceğini bildirdi.

'DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER EDECEĞİZ'

Ziyarette konuşan Kaymakam Çam, Dinler ailesi için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, "Haberleri izledikten sonra Celal Dinler´in misafiri olduk. Öksüzünün elinden alınmaması için gerekli çalışmayı yaptık. Celal Dinler'in çocuklarına eğitim desteği vereceğiz. İnşallah Seher kızımızı hem tedavi noktasında hem eğitim noktasında ve diğer kardeşlerine eğitimde yardımda bulunacağız. Devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Aynı zamanda ailemizin yaşamış olduğu evde her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve devletin gücünü, şefkatini, sosyal devlet olgusunu vatandaşlarımıza ve bölgemize gösterebilmekti her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman ihtiyaçlarının giderilebilmesi için onların daha çok kaliteli bir hayata tutunabilmesi için her zaman varız. Bundan sonraki süreçte de her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Çoban Celal Dinler de Kaymakam Çam'a verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Ali DİNLER

2020-09-06 08:43:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.