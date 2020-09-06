Mardinli lise öğrencisi ilk romanı için imza günü düzenledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Elif Sıla Yiğit’in ilk romanı olan ‘Diyardan Diyara Yolculuk’ için düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.

Kızıltepe’de yaşayan lise 2’nci sınıf öğrencisi Elif Sıla Yiğit, kaleme aldığı ‘Diyardan Diyara Yolculuk’ romanıyla yazarlığa ilk adımını attı. Kızıltepe'de bir AVM’de genç yazar için kitap tanıtım ve imza günü düzenlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını genç yazara imzalattı. Etkinliğe Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve çok sayıda davetli katıldı. Genç yazar, Kaymakam Çam’ın aldığı kitabı da imzaladı.

Kitap okumanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu ifade eden Elif Sıla Yiğit, kendine Yaşar Kemal'i rol model olarak seçtiğini söyledi. Okulda yazdığı yazılardan sonra yazar olmaya karar verdiğini anlatan Yiğit, kendi hayallerini kitabına aktardığını ifade etti.

Diyardan Diyara Yolculuk romanının editörlüğünü de yapan Ekin Basım Yayın sahibi Muhittin Bozan ise, "Yazarımız Mardin’in en genç yazarlarından biri. Her ay yüze yakın kitap bize geliyor. Biliyorsunuz Mezopotamya medeniyetlerin ve kültürün beşiği. Genç beyinlere öncelik vermek amacıyla yazarımızın kitabını 3 kere okudum. Editörlüğünü ve kapak tasarımını yaptım, gençlerimizin önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



“Çok güçlü bir kalemi var"

Elif Sıla Yiğit'in yazarlığa ilk adımını bu romanıyla attığını ifade eden Bozan, “Elif çok güzel bir roman yazmış. Okuyucularımızın zevkle ve keyifle okuyacağını düşünüyorum. Bu merdivenin ilk basamağıydı, umarım bunun devamı gelecek. Romanda kendi hayallerini genişletmiş insan sevgisi, hayvan sevgisi, çevre sevgisi üzerine hayallerini kaleme almış. Bana göre çok güçlü bir kalemi var. Umarım gençlerimiz örnek alır. Daha lise ikiye giden bir gencimiz. Bu eseri ortaya çıkarması büyük bir başarı” diye konuştu.

Türkiye'de birçok yazarın kısıtlı imkanlar sebebiyle okuyucularına ulaşamadığını aktaran Bozan, birçok yazarın onlarca kitabını kitlelere ulaşmak için feda ettiğini kaydederek, Elif’in böyle bir sıkıntı yaşamaması için destek olduklarını dile getirdi.

Kızının kitap tanıtım gününe katılan Gül Yiğit ise büyük bir gurur yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Sıla çok özel bir çocuktu. Küçükken kitaplara çok meyilli olduğunu fark ettik. Kitaplara derslerden daha çok zaman ayırıyordu. Gece yarılarına kadar roman okurdu. Ben gelip kızım yeter yat dediğimde ‘Anne biraz daha okuyacağım’ derdi. Sonra ‘Anne ben kitap yazıyorum’ dediğinde olabilir, çocuksu bir şeydir diye çok önemsemedim ve günlük tarzında sandım. Bu iki sene sürdü ve ben de bunu ciddiye aldım. Bitirince birçok yazarın kitabının yayınevinden geri geldiğini biliyoruz, ne yapabiliriz diye düşünürken Ekim Basım Yanın sahibi Muhittin Bey ile tanıştık. Uzun bir süre sora bize ulaştılar ve böyle bir sürece girdik. Bütün çocuklar özeldir. Çocukları teşvik etmek gerekiyor. Ailede özgüven olduğu zaman bu çocuğa da yansıyor. Onun için çok mutluyum ve çok gururluyum."

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