Mardin’de 2 mahalle ve 2 mezraya karantina

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 mahalle ile 2 mezra, karantinaya alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu, bu işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine gelmeleri nedeniyle toplum Sağlığı açısından COVİD19 sağlık taramalarının yapılacak olmasından dolayı 7 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca yapılan açıklamanın devamında, Kocakent mahallesinde de COVİD19 tanılı vatandaşların sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı mahalle karantinaya alındığı belirtildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleler ile mezralara girişçıkışları kapattı.

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