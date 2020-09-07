Mazıdağı'nda 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı



Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA) MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, 2 mahalle ve 2 mezra, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ ve bu mahalleye bağlı Der, Karasu mezraları ile Kocakent mahallesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Mazıdağı Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde bulunan Yücebağ mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu, bu işçilerimizin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri anlaşıldığında, toplum sağlığı açısından Covid-19 sağlık taramalarının yapılmasına ve 6 Eylül 2020 saat: 20.00 den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmasına; Kocakent mahallesinde de Covid-19 tanılı vatandaşlarımızın sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı 14 gün süreyle karantinaya alınması kararı alınmıştır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Emrullah KARAKAŞ

2020-09-07 09:12:36



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