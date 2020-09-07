Karantinaya alınan mahalle ve mezralarda sağlık taramaları başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalle ve mezralarda sağlık taramalarına başlandı.

Mazıdağı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarıyla salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi karantinaya alındı. Mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu ve işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri için son günlerde Covid19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı karantina uygulanan yerleşim yerlerinin girişçıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken filyasyon ekipleri de temaslı tarama işlemlerine başladı.

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